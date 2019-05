Uso corretto di internet: un seminario sulla navigazione online

UIniziativa di Osvic, Centro Servizi Culturali di Oristano e Università di Sassari

Un incontro sull’uso consapevole di internet, per prevenire patologie collegate a un eccessivo ed errato uso delle tecnologie digitali. Mercoledì prossimo 29 maggio, l’OSVIC, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano e l’Università di Sassari, propone una iniziativa che ha come obiettivo quello di approfondire le dinamiche psicologiche che ci guidano nella navigazione on line. L’appuntamento è alle 17, all’Unla di Oristano.

Gli argomenti trattati riguarderanno i temi della Media Education, delle problematiche relative ad un utilizzo non consapevole di internet e delle tecnologie digitali quali sexting, uso improprio di Social Network e di Giochi online e delle web-dipendenze.

Medieranno l’incontro Simone Gargiulo, psicologo specializzato in Psicopatologia web mediata, dipendenze patologiche e nuovi fenomeni dissociativi (gioco d’azzardo, shopping compulsivo, cybersex, gaming, dipendenza da Internet), e Cristiano Depalmas, docente al Corso di Scienze Umane e Psicopedagogiche Fondamentali presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari; attualmente si occupa di minori e processi rieducativi, di Medical Education e di Media Education, con diverse pubblicazioni nazionali ed internazionali all’attivo. L’interprete LIS sarà Simona Ortu.

Valore aggiunto della attività proposta dall’Osvic sarà dato dalla presenza di un servizio di interpretariato in lingua dei segni, elemento di novità e di innovazione orientato al confronto e al dialogo con la comunità dei sordi sarda, al fine di rendere accessibile l’iniziativa ad una parte di popolazione spesso non coinvolta in eventi ed opportunità informative e formative organizzate nel contesto locale.

L’iniziativa è collocata all’interno di due progetti: “Digital Transformation per lo Sviluppo Sostenibile. Percorsi formativi sull’uso consapevole delle tecnologie digitali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale”, co-finanziato dall’Agenzia Italiana Per la Cooperazione allo Sviluppo e “Non Uno Di Meno. Percorsi di inclusione sociale attraverso l’uso consapevole delle tecnologie digitali”, co-finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

La conferenza si rivolge all’intera cittadinanza, con un focus speciale per coloro che operano con e a servizio delle giovani generazioni: docenti di Istituti di ogni ordine e grado; educatori, operatori sociali.

Lunedì, 27 maggio 2019

L'articolo Uso corretto di internet: un seminario sulla navigazione online sembra essere il primo su LinkOristano.it.