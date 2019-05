S’adolescèntzia intra de acostumos, abusos e dipendèntzias

Su Tzentru CREA cuncordat in Aristanis una filera de addòbios de diàlogu in contu de s’adolescèntzia, pro babbos, mammas e educadores. Is addòbios ddos contivìgiat Lorenzo Braina. S’apuntamentu est pro custu merie, a is 18.15, cun sa cunferèntzia intitulada “S’adolescèntzia intra de acostumos, abusos e dipendèntzias”, in sa sea Cooworking 001 de Aristanis, in bia de Garibaldi n. 51.

Lunis, su 27 de maju de su 2019

