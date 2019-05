S’idea de Gramsci in is òperas de Jacopo Cau in mustra in Bàini

Movet dae su pensamentu de Antoni Gramsci sa mustra “Sena de piedade peruna! Ne unu màrtire ne un’eroe”, de Jacopo Cau. Sa mustra dda cuncordat sa Biblioteca gramsciana, a manos de pare cun sa Sotziedade NUR e cun s’Amministratzione comunale de Bàini.

At a abarrare aberta fintzas a su 14 de su mese de argiolas. Oe faghet a dda bisitare dae is 8.30 a is 12.30.

Lunis, su 27 de maju de su 2019

L'articolo S’idea de Gramsci in is òperas de Jacopo Cau in mustra in Bàini sembra essere il primo su LinkOristano.it.