Europee: Todde (M5s), sarda più votata

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - In attesa della proclamazione degli eletti al Parlamento europeo, il candidato sardo che ha ottenuto più voti è stata Alessandra Todde del Movimento 5 stelle, con 88.206 preferenze nella Circoscrizione Italia insulare. L'altro candidato sardo del M5s, Donato Forcillo, si è fermato a 29.004.

Nel Pd, exploit del sindaco di Nuoro Andrea Soddu con 69.506 preferenze, che risulta anche il candidato più votato in assoluto in Sardegna con 66.562.

Terzo sardo tra i più votati nelle isole l'eurodeputato uscente Salvatore Cicu di Forza Italia, con 28.470 preferenze, mentre nella Lega Massimiliano Piu ottiene 25.788 voti, seguito a breve distanza da Sonia Pilli con 24.568. (ANSA).