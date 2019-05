Gli studenti dell’ITIS Othoca di Oristano a lezione dall’Enel

Le classi quarte C e D dell’Istituto Industriale Othoca di Oristano ospiti dell’Enel per un seminario formativo. Venerdì scorso, 30 ragazzi dell’Istituto Industriale di Oristano, accompagnati dai docenti Carlo Carta, Mariano Pisanu e Carlo Solinas, sono stati formati dalla più grande azienda sarda in campo di energia elettrica. Nell’ambito del progetto Alternanza scuola lavoro, hanno trascorso una giornata nell’innovativo Centro di Addestramento Operativo (CAO) di Cagliari di E-Distribuzione, situato nella località di Pill’e’Matta a Quartucciu, l’unico centro formativo Enel in Sardegna.

Il seminario è stato diviso in una parte teorica, dove sono state spiegate le normative di sicurezza e i possibili pericoli dovuti alla distribuzione di elettricità, e in una parte pratica, nella quale attraverso un simulatore virtuale hanno potuto sperimentare il lavoro degli operai dell’azienda, entrando in cabina e manovrando, seppur virtualmente, gli apparecchi usati dagli operai.

“Siamo molto soddisfatti, sia noi che i ragazzi”, spiega Carlo Solinas, uno dei tre docenti accompagnatori. “I ragazzi hanno potuto toccare con mano ciò che in classe studiano quotidianamente. Anche se con un simulatore di realtà virtuale, hanno potuto sperimentare con mano cosa significhi essere un operaio dell’Enel”.