L’onda del “crollo” di Forza Italia alle Europee – in Sardegna ottiene il 7,8 per cento – si fa sentire anche a Selargius, città nella quale, da due anni, governa Gigi Concu. Il partito berlusconiano ottiene il 9,9 per cento (due anni fa aveva sfiorato il diciotto, proprio per la tornata delle Comunali, e nel 2014 per le scorse Europee aveva agguantato il 16,5 per cento) e viene superato ampiamente tre partiti. Nell’ordine, Movimento 5 Stelle (primo con il 24,82 per cento e quasi duemilacinquecento voti), poi c’è il Partito democratico che ottiene il 24,3 per cento e la Lega di Matteo Salvini. I grillini, due anni fa, avevano ottenuto il 12,1 per cento con la loro candidata a sindaca Valeria Puddu, e cinque anni fa avevano conquistato oltre 3700 voti. Rispetto a ventiquattro mesi fa, dati alla mano, c’è un netto aumento. Così come per la Lega, nel 2014 aveva preso uno striminzito 1,02 per cento e adesso è il secondo partito in città. Fratelli d’Italia – unico altro partito sopra la soglia di sbarramento del quattro per cento – fa il 6,2 per cento.

L'articolo Selargius, numeri polari per la Forza Italia di Gigi Concu: i selargini preferiscono M5S, Pd e Lega proviene da Casteddu On line.