A Cagliari città, nei 174 seggi, il Partito democratico vince la sfida delle Europee: la percentuale finale ottenuta dal partito di Zingaretti è del 30,99 per cento, un risultato “clamoroso” se si pensa a solo un anno fa. Certo, l’affluenza ai seggi è stata molto bassa (39,11 per cento) ma è stata sufficiente per far primeggiare i democrat. Ma nel capoluogo sardo le sorprese sono due: la Lega fa il botto con il 22,71 per cento e oltre dodicimila preferenze e si difende molto bene anche il Movimento 5 Stelle con 18,95 per cento. E i dati dei grillini potrebbero “ingolosire” ancora di più i due candidati sindaci che si sfideranno il sedici giugno prossimo, Francesca Ghirra (centrosinistra) e Paolo Truzzu (centrodestra). La prima ha già dichiarato di voler “intercettare” l’elettorato grillino, “votino per noi”, il secondo non si è ancora espresso ma è molto probabile che lo faccia nelle prossime ore. Forza Italia, poi, ottiene l’8,9 per cento, mentre Fratelli d’Italia conquista un ottimo 7,4%. Tutti gli altri partiti – di sinistra, di destra, ecologisti e animalisti – sono invece al di sotto dello sbarramento del quattro per cento.

L'articolo Europee, a Cagliari vince a sorpresa il Pd ma c’è il doppio “boom” di Lega e M5S proviene da Casteddu On line.