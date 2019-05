Incendio nella notte a Sinnai, danneggiata un’auto in sosta nel centro storico del comune.

Da segnalazioni arrivate alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un vicolo di via Segossini, nel centro storico di Sinnai.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento che ha spento il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

L'articolo Sinnai, fiamme nel centro storico: danneggiata un’auto in sosta proviene da Casteddu On line.