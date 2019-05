Incendio nella notte a Sinnai, danneggiata un’auto in sosta in un vicolo di via Segossini

Incendio nella notte a Sinnai, danneggiata un’auto in sosta nel centro storico del comune.

Da segnalazioni arrivate alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un vicolo di via Segossini, nel centro storico di Sinnai.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento che ha spento il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.