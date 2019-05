CALCIO, Pavoletti: “Calo fisico con l’Udinese. Un anno fantastico”

Il bomber del Cagliari Leonardo Pavoletti fa il bilancio della sua stagione al termine del match contro l’Udinese, dalla zona mista della Sardegna Arena.

Spina staccata. L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, a segno anche nell’ultimo match della stagione rossoblu, commenta la sconfitta contro l’Udinese: “Eravamo partiti molto bene nel primo tempo, ma siamo poi calati fisicamente. A fine campionato si tratta di partite molto particolari, non siamo riusciti a chiuderla e va dato merito all’Udinese di averci creduto più di noi. Difficile tenere al meglio in un match in cui la testa era già altrove“.

Anno fantastico. Pavoletti descrive con entusiasmo (giustificato) un’annata che lo ha visto grande protagonista sul piano personale: “Puntavo a raggiungere i 15 gol, è andata benissimo. Sono molto contento perché sono riuscito a migliorarmi, spero nella convocazione in Nazionale come ciliegina sulla torta. Già dalla prima di Coppa Italia avevo avuto sensazioni positive, è stato un anno fantastico. L’Europeo? L’importante è esserci ora, poi vedremo. Il gol preferito di questa stagione? Quello del 2-1 contro l’Inter“.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)