CALCIO, Cagliari-Udinese 1-2: Serie A chiusa con un tonfo

Non è stato indubbiamente il miglior finale di stagione che il Cagliari potesse augurarsi. I rossoblu danno l’arrivederci alla Serie A perdendo in casa contro l’Udinese (1-2), grazie a due reti evitabili. Sardi in vantaggio con Pavoletti – e sono 16 – poi rimontati da Hallfredsson e De Maio, con Cragno colpevole.

Ultima di campionato sotto la pioggia battente alla Sardegna Arena, per il commiato del Cagliari dalla Serie A 2018-19. Nessun ribaltone di formazione da parte di Maran, con l’unica novità di Castro titolare e Barella mezzala. Il maltempo non agevola lo spettacolo, ma al 17° i padroni di casa riescono a sbloccare la partita: Pisacane corregge in area un traversone e serve Pavoletti, che di testa realizza l’1-0 in modo abbastanza comodo. Supremazia del Cagliari nella prima frazione, Barella si vede negare la gioia del gol da un ottimo intervento di Musso. Lo stesso numero 18 ci tenta nuovamente, ma sparacchia alto al 51°. Due minuti più tardi gol annullato all’Udinese (Pussetto) per posizione irregolare, Cragno è bravo – con l’aiuto del palo – ad opporsi sul tiro di Ter Avest. Il portiere viene però beffato, malamente, dal tiro cross di Hallfredsson (59°): una rete che sorprende un po’ tutti, la sfera compie una lunga traiettoria e si insacca sul secondo palo. Esattamente dieci giri di lancette più tardi, l’Udinese raddoppia. Dormita della difesa (anche qui Cragno non esente da responsabilità) e De Maio punisce da distanza ravvicinata. Il Cagliari ha una brevissima reazione d’orgoglio, poi la girandola di cambi conduce alla fine. Un commiato davvero deludente per i rossoblu davanti ai propri tifosi.

Primo tempo. 15° – TIRO CAGLIARI: punizione dai 25 metri di Lykogiannis, mancino che aggira la barriera e viene respinto da Musso in corner. | 17° – GOL CAGLIARI: traversone da destra di Srna, colpo di testa di Pisacane che rimette al centro. Incornata di Pavoletti da pochi passi che infila Musso. | 23° – TIRO UDINESE: deviazione aerea in area di Badu, pallone sul fondo. | 29° – TIRO CAGLIARI: destro di prima intenzione di Barella dal limite, Musso si allunga e sventa.

Secondo tempo. 51° – TIRO CAGLIARI: Barella ci prova al volo di sinistro, alto. | 53° – GOL ANNULLATO UDINESE: Pussetto appoggia in rete da pochi passi, ma il suo rasoterra è inutile per posizione irregolare. | 57° – TIRO UDINESE: Cragno respinge, con l’ausilio del palo, la conclusione di Ter Avest. | 59° – GOL UDINESE: Hallfredsson, posizionato fuori dall’area cagliaritana, calcia di sinistro. Ne scaturisce un tiro-cross che, clamorosamente, compie una lunga traiettoria infilandosi vicino al secondo palo. | 69° – GOL UDINESE: calcio di punizione da sinistra, palla sul secondo palo e De Maio segna comodamente di testa. Cragno, nell’occasione, sceglie male il tempo d’intervento.

Cagliari-Udinese 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (76° Padoin), Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Bradaric (82° Cerri), Barella (C); Castro (67° Birsa); Pavoletti, João Pedro (In panchina: Aresti, Théréau, Despodov, Oliva, Deiola, Cigarini, Rafael, Cacciatore, Romagna). Allenatore: Rolando Maran.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora (88° Micin), Hallfredsson, Badu (84° Wilmot), D’Alessandro; Teodorczyk, Pussetto (77° Lasagna) (In panchina: Barak, Perisan, Nicolas, Bocic). Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: Volpi (Arezzo).

Reti: 17° Pavoletti, 59° Hallfredsson, 69° De Maio.

Note: ammoniti Srna (64°), Musso (83°), Klavan (84°), Wilmot (87°); minuti di recupero: primo tempo 0, secondo tempo 5.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)