A Bidonì la Lega prende il 50% dei voti

Consensi record

Ha ottenuto addirittura il 50% dei voti a Bidonì, la lega di Matteo Salvini. Un record di consensi alle elezioni europee di ieri.

Secondo posto nel piccolo comune dell’ALtro oristanese per il Pd col 16,67, quindi terzo posto per il M5S col 14,58%, quarto posto con 8,33% per il Partito comunista, e quinto posto con 4,17 per La Sinistra. A Forza Italia il 2% e a Fratelli d’Italia altrettanto.

Lunedì, 27 maggio 2019

