All’Unitre lezioni su storia e cinema per chiudere l’anno

Ultimi appuntamenti a Oristano

Ultime lezioni all’Università della terza età di Oristano prima della pausa estiva. Oggi si parla di paesaggio e storia del Barigadu e del Guilcer col geologo Giovanni Mele.

Domani il videomaker Simone Cireddu parlerà del cinema documentaristico sardo. Mercoledì, invece sarà la volta dell’archeologo Alfonso Stiglitz che parlerà di Cagliari medievale.

Le lezioni sono tutte previste con inizio alle 16.30 nella sede Unitre di Oristano in Piazza Pintus – Angolo via Galilei.

Da segnalare, quindi, per giovedì alle 18 nell’auditorium San Diomenicolo spettacolo di chiusura dei corsi.

Sarà un tributo a John Lennon di Paolo Putzu e Matteo Sedda per la regia di Cristina Bocchetta.

Lunedì, 27 maggio 2019

