A Cagliari la mostra fotografica “Yemen, vita di un villaggio”

In occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica Yemen. Vita di un villaggio (1982-1986), ospitata dalla Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche, il giorno martedì 28 maggio 2019, alle ore 18:00 il professor Giovanni Canova (Università di Napoli “L’Orientale”) terrà, presso l’Aula Baffi, sita in viale s. Ignazio 74 a Cagliari, un seminario dal titolo Un villaggio yemenita. Vita e tradizioni di un villaggio dell’altopiano.

YEMEN. VITA DI VILLAGGIO (1982-1986)

FOTOGRAFIE DI GIOVANNI CANOVA

La mostra consiste in una selezione di immagini sulla vita tradizionale nella regione di al-Hada’, Yemen. Queste fotografie fanno parte della documentazione raccolta tra il 1982 e il 1986 nell’ambito di una missione interdisciplinare coordinata dal prof. P. Fronzaroli (Università di Firenze).

L’esposizione si articola in sei settori:

1. Il paesaggio e gli insediamenti

2. Le tecniche di irrigazione

3. L’agricoltura

4. La gente

5. Le feste, la musica, la danza

6. I segni del tempo.

Catalogo Centro Internazionale della Grafica, Venezia 2019

Biografia di Giovanni Canova

Nasce a Feltre nel 1944. Laureato in Lingue Orientali a Ca’ Foscari nel 1971, ha insegnato nello stesso ateneo Lingua e letteratura araba dal 1973 al 1982 e Islamistica dal 1982 al 2003, anno in cui si è trasferito all’Università Orientale di Napoli, dove è stato chiamato alla cattedra di Lingua e letteratura araba. In occasione del suo pensionamento (2014), ha presentato la mostra fotografica di carattere etnografi co “Sguardi dell’Alto Egitto (1978-1982)” presso il Palazzo delle arti di Napoli e successivamente all’Accademia d’Egitto di Roma, e presso le università di Bologna, Ragusa, Firenze.

Nel 2019 ha organizzato una seconda mostra, “Yemen. Vita di villaggio (1982-1986)”, allestita a Bologna in occasione della conferenza annuale dell’European Academy of Religion. La sua attività accademica è stata caratterizzata da numerose ricerche sul terreno, in particolare Egitto, Siria, Yemen e Oman. Gli argomenti principali di indagine spaziano dalla poesia araba, alle credenze relative agli animali, alle abe, alle leggende, alle arti islamiche del libro. Tra le sue pubblicazioni figurano Egitto 1: Epica (1980), Storia di Bilqis Regina di Saba (2000), Fiabe e leggende yemenite (2002), Folk Life in Upper Egypt (dvd, Cairo 2015), Epica hilaliana, tradizione dell’Alto Egitto (cd, 2017), oltre a numerosi articoli in riviste accademiche, in particolare i Quaderni di Studi Arabi, di cui è Direttore responsabile. Collabora da diversi anni col Centro Internazionale della Grafica di Venezia, dove ha tenuto corsi di rilegatura islamica e occidentale. Alcuni articoli sulla rilegatura e sul “bel libro” sono stati pubblicati nella rivista Venezia Viva. Nel 2018 ha pubblicato presso il Centro, nella Collana 16×16, Api e miele in terra d’Arabia nei versi dei poeti hudhayliti (VII secolo), contenente cinque opere originali degli artisti di Atelier Aperto.