Elezioni europee: la Lega trionfa anche in provincia di Oristano

Elezioni europee: grande successo della Lega anche in provincia di Oristano

Il Movimento 5 Stelle perde consensi. Il Pd in recupero rispetto a politiche e regionali. I dati e il voto nei comuni

Trionfo della Lega anche in provincia di Oristano elle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo che si sono svolte ieri.

Molto bassa l’affluenza alle urne, appena del 36,02% , contro il dato nazionale del 58,69%. In sostanza in provincia ha votato quasi un elettore su tre.

In linea, invece, con quello che è stato l’andamento nazionale, la Lega, appunto, stacca tutti ed è il primo partito: ha registrato una percentuale del 30,41%. A seguire il Movimento 5 Stelle col 25,22%, il Partito democratico col 20,86%, Forza Italia con l’8,19% e Fratelli d’Italia col 6,69%. Quindi +Europa 2,27%, La Sinistra 2,15%, Europa Verde 1,52%, Partito comunista 0,93%, Popolo della famiglia 0,66%, Partito animalista 0,38%, Casapound 0,27%, Partito pirata 0,27%, Popolari per l’Italia 0,10% e Forza Nuova 0,08%.

Rispetto alle politiche dello scorso anno la Lega va oltre il raddoppio dei voti, visto che aveva una percentuale del 12%, ma aumenta anche in confronto alle regionali quando aveva registrato in provincia di Oristano 8775 voti, contro i 14.295 di ieri. Se poi si guarda alle europee del 2014 non c’è confronto: allora l’1,41% e ieri il 30,41%.

Arretra decisamente, invece, il Movimento 5 Stelle: passa dal 29,43% delle precedenti europee e dal 37% delle politiche dello scorso anno, registrato alla Camera, al 25,22% di ieri, anche se può vantare in provincia una percentuale ben più alta di quella registrata a livello nazionale che lo ha fatto diventare il terzo partito, alla spalle del Pd.

E proprio il Partito democratico in provincia di Oristano si ferma al 20,86%, certo ben altra cosa rispetto ai risultati delle scorse europee del 39,14% (quando comunque ancora non c’erano state le uscite legate allo scontro con l’ex premier Matteo Renzi), ma in ripresa rispetto alle politiche, quando era arretrato al 15% e in aumento anche rispetto alla regionali scorse.

Forza Italia scende anche in provincia di Oristano sotto la soglia del 10%: raggiunge l’8,19 ed è il quarto partito, arretrando nell’ormai ex feudo azzurro, di altri 7 punti in percentuale rispetto alle politiche dello scorso anno ed addirittura di 10 punti rispetto alle precedenti europee.

Da segnalare, quindi un’avanzata di Fratelli d’Italia che rispetto alle politiche dello scorso anno ottiene quasi 3 punti in percentuale in più.

Stabile, invece la lista +Europa di Emma Bonino, mentre la lista La Sinistra ottiene in provincia di Oristano un risultato superiore rispetto a quello nazionale, al contrario della lista Europa verde che è sotto la percentuale registrata a livello nazionale.

I risultati a Oristano. In città la Lega è sempre il primo partito. Ha registrato una percentuale del 27,52%. A seguire però il Pd sorpassa col 24,70% dei voti il Movimento 5 Stelle che è al 22,16%.

Forza Italia ottiene l’8,77% e Fratelli d’Italia il 6,52%.

Quindi +Europa 3,10%, La Sinistra 2,73%, Europa Verde 1,96%, Partito comunista 0,82%, Popolo della famiglia 0,63%, Partito animalista 0,43%, Casapound 0,25%, Partito pirata 0,23%, Popolari per l’Italia 0,10% e Forza Nuova 0,07%.

I risultati in provincia di Oristano. Si registrano anche alcuni dati differenti rispetto al quadro generale in diversi comuni della provincia di Oristano.

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in una ventina di comuni: ad Ales col 31,14%, ad Asuni col 37,25%, a Baratili San Pietro col 28,68%, a Gonnoscodina col 29,66, a Marrubiu col 27,96, a Mogoro col 33,65%. E ancora a Morgongiori col 23,50%, a Norbello col 33,84%, a Pompu col 31,11%, a Sagama col 36,17%, a San Vero Milis col 32,25%, a Sedilo col 30,64%; a Simaxis col 32.01%, a Sorradile col 27,45%, a Tadasuni col 38,89%.

E infine il Movimento 5 Stelle primo partito anche a Tramatza col 37,17% e a Uras col 30,78% dei voti.

Anche il Partito democratico ottiene un successo significativo in alcuni comuni della provincia di Oristano alle elezioni europee di ieri. E’ il primo partito ad Albagiara col 32,50%, ad Ardauli col 35,96%, a Baradili col 40%, a Boroneddu col 38,46%, a Busachi col 37,62%, a Curcuris col 29,49%, a Fordongianus col 32, 26%, a Laconi col 31, 45%. E sempre il Pd è primo partito a Seneghe col 28,70%, a Siris col 29,41%, a Usellus col 30,29% e a Villa Sant’Antonio col 29,73%.

Guardando ancora al voto nei comuni della provincia da segnalare poi alcuni altri risultati particolari. A Pau, ad esempio, Forza Italia è il primo partito col 26,32% dei voti. Fratelli d’Italia è il primo partito a Tinnura col 40% dei voti e a Nughedu Santa Vittoria col 25,29%. A Milis, invece, un buon risultato di +Europa col 10,08%.

Infine, tornando al successo della Lega, da evidenziare alcuni risultati tra i più rilevanti in provincia di Oristano ieri per le elezioni europee: a Bidonì, addirittura, il partito di Salvini ha ottenuto il 50% dei voti, a Cabras il 43,14%, a Baressa il 40,84%, ad Arborea e Flussio il 36%.

Lunedì, 27 maggio 2019

