Numeri choc per il Movimento 5 Stelle: la Lega oltre il 33 per cento, il M5s al 16 per cento. Il partito di Salvini non solo conquista la leadership ma addirittura stando ai primi risultati arriverebbe a doppiare il M5S che soltanto un anno fa aveva avuto un risultato opposto. Un fenomeno curioso: i due partiti governano insieme ma Salvini di fatto si è “mangiato” gran parte dei voti dell’alleato di governo. E ora potrebbe chiedere un rimpasto a Conte o potrebbe essere tentato di andare di nuovo con il centrodestra. Che può contare anche sul 10 per cento di Forza Italia e sul 6 per cento di Fratelli d’Italia. L’alleanza tra Salvini e Di Maio diventa di colpo fortemente a rischio, anche alla luce dei contrasti degli ultimi mesi e di questi risultati delle elezioni europee. La Lega potrebbe inoltre conquistare anche il Piemonte facendo “cappotto” al Nord dove governerebbe in tutte le regioni,. Numeri da vecchia Democrazia Cristiana.

L'articolo Elezioni europee, numeri clamorosi: la Lega di Salvini “doppia” il M5S di Di Maio proviene da Casteddu On line.