Volpe incastrata in un fil di ferro a Iglesias: salvata dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias intervengono in soccorso di una volpe ferita incastrata in un filo di ferro spinato località Santa Barbara, affidandola ad una clinica veterinaria per le cure. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115 la squadra “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta nel pomeriggio di oggi in soccorso di una volpe ferita con una zampa incastrata un filo di ferro spinato, è stata liberata e affidata al personale di una clinica veterinaria per le cure.

