C’è da ritirare una raccomandata di Abbanoa: dove? In pizzeria, al tabacchino, all’edicola o dal parrucchiere: parlano gli utenti, davvero sorpresi da questo nuovo sistema di recapito delle bollette arretrate. Tante le segnalazioni nella nostra pagina Fb dopo la denuncia di un abitante di Genneruxi, P.G., che aveva raccontato: “Guardate, non solo la raccomandata non arriva a casa ma va ritirata in una pizzeria- spiega- ma mi viene chiesto il pagamento di una casa che è stata venduta nel 2011, per una bolletta del 2009. Intestata a chi? A un mio cugino alla lontana, davvero non so chi e perché abbia dato il mio nominativo. Nei prossimi giorni con Abbanoa cercherò di capire”. Importi del 2009, mai intestati alla propria utenza, racconta il nostro lettore che non ha mai abitato infatti in quel palazzo di via Tuveri.

Sara Cogoni invece rivela: “É arrivata anche a me, da ritirare in un bar parruccheria..non ho capito se mi offrono pure colazione, taglio e piega..”, ironia degli utenti per gli strani recapiti dell’acqua arretrata. Simona Condotti chiede: “A me invece è arrivata L avviso di raccomandata da ritirare al ricky caffè di su Planu, al telefono non risponde mai nessuno.Qualcuno ha ricevuto lo stesso avviso?”, e a quanto pare un po’ in tutta l’isola sono arrivati i recapiti “alternativi”. Potrebbe essere stata una ditta della penisola ad avere appaltato il servizio, domani Abbanoa chiarirà il mistero. Donatella Melas racconta sulla nostra pagina Fb: “Raccomandata a mio suocero dalla vecchia gestione del acqua , bolletta del 2004. Non solo e in prescrizione ma mio suocero è anche morto”. Stranezze su stranezze, bollette che prevedono addebiti per persone defunte, a detta di vari utenti. Tiziana Abissano sostiene: “Non solo a Cagliari ma in tutta la Sardegna , dato che la gara d’appalto per le consegne ce l’ha una dita della Toscana e qui non ha una sede e si appoggia a dei centri commerciali naturalmente non lo fanno gratis”. “A me è arrivata la raccomandata da ritirare al tabacchino a Sinnai”, spiega invece Marisa. Il racconto di Caterina Cau: “Alla mia famiglia in una edicola zona bastione, parcheggio neanche a pagamento ore a girare per poi dirci che c’è stato un disguido e non avevano la raccomandata”. Insomma a quanto pare funziona così: per queste bollette arretrate, le raccomandate non vengono consegnate a casa (dove però arriva un tagliando)e vanno ritirate in un vicino centro commerciale. Anche se la pizzeria di via Montesanto indicata per il primo utente che ha segnalato la situazione a Casteddu Online è decisamente lontana da Genneruxi. Un sistema sicuramente lecito, ma curioso.

