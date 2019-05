Informativa pubblicità elettorale elezioni amministrative 16 giugno 2019: le regole su Casteddu Online

Informativa pubblicità elettorale elezioni amministrative 16 giugno 2019

La società Pagina 10 S.r.l, editrice del quotidiano Casteddu Online – Cagliari Online, informa che, in occasione delle prossime elezioni amministrative del 16 giugno 2019, intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento.

Tutti i messaggi elettorali a pagamento verrranno pubblicati in conformità con la legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tariffe per l’accesso agli spazi:

Il nostro quotidiano online, garantirà lo stesso trattamento e le stesse condizioni economiche per qualsiasi partito/movimento/candidato (pena incorrere in sanzioni).

I prezzi pertanto, saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti né diritti d’Agenzia.

Il listino prezzi sarà fisso e non negoziabile e potrà essere richiesto con una e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Non sono previsti né sconti né diritti d’agenzia. Le tariffe saranno aumentate del 4% dell’IVA.



Tempistiche di prenotazione e consegna dei materiali

Le prenotazione e relativi materiali dovranno essere inviati due giorni prima della data di pubblicazione in PDF alla email:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



La disponibilità di ciascuna posizione disponibile sul giornale online per i messaggi politici elettorali segue esclusivamente il criterio temporale della prenotazione



Diciture obbligatorie: MESSAGGIO ELETTORALE POLITICO A PAGAMENTO in alto a dx (minimo corpo 12).

Ogni banner potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato, simbolo del partito di appartenenza.

Il committente potrà scegliere se indirizzare il banner verso un sito esterno o una pagina Facebook o altra landing page.

È cura del committente fornire il materiale informativo attraverso e mail in tempo utile per la realizzazione dello spazio acquistato.

I banner pubblicitari, potranno essere pubblicati fino alle ore 24 del giorno precedente alle elezioni.





Modalità di pagamento

Si accettano solo forme di pagamento anticipato.

Le forme di pagamento tramite bonifico bancario dovranno essere così intestate:

Pagina 10 S.r.l



Pagamento: anticipato

Tipologia di pagamento: Bonifico Bancario

Coordinate bancarie: Deuche Bank – Sportello 349. Via Mameli – Cagliari

IBAN: IT60I0310404800000000822558

Per qualsiasi informazione:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Cell: + 39 344 1357118

