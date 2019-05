Europee: Sardegna, 28% votanti alle 19

Arriva al 28% l'affluenza alle 19 per le elezioni europee in Sardegna. Secondo i dati aggiornati del ministero dell'Interno nella città

metropolitana di Cagliari si arriva la 30,2%, in Provincia di Nuoro al 26,5%, nell'Oristanese al 26,9%, nel Sassarese al 27,8% e nel Sud Sardegna al 26,9%

Nel capoluogo sardo l'affluenza è del 33,7%, nella città di Nuoro si attesta sul 32.7%, mentre a Sassari è del 33%.