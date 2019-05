“A Cagliari Abbanoa manda le raccomandate da ritirare in pizzeria: dovrei pagare per un parente morto da anni”. La strana lettera è arrivata a molti cagliaritani: c’è una raccomandata da ritirare in pizzeria. Sì, tra una margherita fumante e una gustosa cipolle e würstel. Ed è proprio lì, in via Montesanto, che devono recarsi coloro che hanno ricevuto nei giorni scorsi lo strano avviso. P.G., cagliaritano di Genneruxi, mostra la lettera e non crede ai suoi occhi: “!Guardate, non solo la raccomandata non arriva a casa ma va ritirata in una pizzeria- spiega- ma mi viene chiesto il pagamento di una casa che è stata venduta nel 2011, per una bolletta del 2010. Intestata a chi? A un mio cugino alla lontana, davvero non so chi e perché abbia dato il mio nominativo. Nei prossimi giorni con Abbanoa cercherò di capire”.

Non si tratta comunque dell’unico caso: diversi sono i cagliaritani che hanno ricevuto l’avviso per il ritiro in pizzeria. Nella foto, uno degli strani importi richiesti dopo diversi anni.

