Animales in mustra e ortalìtzia in mesa cun “Beranu in Fiera”

Ocannu puru in Arborea s’at a pòdere bìere “Beranu in Fiera”, sa rassigna de promovimentu de s’allevamentu de cunìllios e pigiones de ortu ornamentales, de su florovivaismu, de su giardinàgiu e de s’hobìstica. Sa rassigna, a intrada lìbera, si faghet me in su Tzentru fierìsticu, in sa Bia 19 Est.

Is cantzellos aberint a is 9.30 de custu mangianu. In programma fintzas duas fainas chi pertocant sa gastronomia: “A mesa cun s’ortalìtzia de Arborea” e unu servìtziu de mandiares de bia.

Domìniga, su 26 de maju de su 2019

