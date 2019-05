Monumentos abertos in Terraba: iscoberi is noas

Sighit in Terraba sa de chimbe coas de chida de “Monumentos abertos”, sa manifestatzione contivigiada dae Imago Mundi Onlus.

Intra de is monumentos abertos ddoe at bator novas: sa Domo de is Abis “Sa pratza de Ciu Abis”; Ainnantis, unu murale pro sa comunidade; Su magasinu de Akraxiu, su massaju e su pastore; sa mustra intitulada “S’edade de sa bonìfica”.

Is monumentos s’ant a pòdere bisitare gratis oe dae is 9.00 a is 13.00 e dae is 16.00 a is 20.00.

Domìniga, su 26 de maju de su 2019

