Is primos setanta annos de sa Vespa

Oe, in Paulle, est sa de duas dies de s’Addòbiu natzionale pro afestare is primos setanta annos de sa Vespa, cuncordadu dae s’Unione de is Comunes de su Guiltzier, dae s’Amministratzione comunale de Paulle, dae sa Cumpangia de is barratzellos, dae sa Pro Loco de Paulle, dae s’Assòtziu “Guilcier Reale” e dae Sos corrajos de Paulle.

A is 11.00, passigiada a Santa Cristina pro una bìsita turìstica. A is 13.30 su pràngiu e, a is 18.30, is saludos de agabbu.

Domìniga, su 26 de maju de su 2019

