Rischio soffocamento, Lidl richiama un giocattolo in legno

Lidl invita a non utilizzare l’articolo “giocattolo in legno” del marchio “Playtive junior” e con il numero di modello HG04414 (versione 11/2018). «In condizioni sfavorevoli, i rivetti delle ruote possono staccarsi e le piccole parti potrebbero essere ingerite» e potrebbero provocare il soffocamento, scrive il discounter in una nota. Lidl , evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sta attualmente svolgendo un’azione di richiamo dell’articolo in questione e invita tutti i clienti a rispettare il ritiro e a interrompere l’uso del giocattolo dalle conseguenze potenzialmente gravissime. Il prodotto può essere restituito in tutti i punti vendita Lidl. «Il prezzo di acquisto verrà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino», precisa ancora il comunicato. Il discounter si scusa con tutti gli interessati per il disagio arrecato.

