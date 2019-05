Attesa per intesa Air Italy e Alitalia

C'è attesa per l'intesa definitiva sui voli da e per Olbia tra Air Italy e Alitalia. Il vettore sardo-qatariota ha chiesto alcune modifiche rispetto alla proposta della Regione e ora Alitalia sta ancora valutando la proposta che presupporrebbe, per l'ex compagnia di bandiera, la gestione del servizio con due voli in estate su Roma e Milano e non con uno come inizialmente previsto.

Nel frattempo i lavoratori di Air Italy e i sindacati guardano con apprensione alla risposta che arriverà da Alitalia. "Non risulta ancora pervenuta in Regione l'accettazione delle modifiche di Air Italy da parte di Alitalia. Se questo fatto dovesse risultare vero, sarebbe un ulteriore prova di resistenza per le coronarie dei dipendenti di Air Italy, per la pazienza dei cittadini sardi e dei passeggeri - osserva il segretario generale Filt Cgil Arnaldo Boeddu - Oggi tutto tace e il silenzio della Regione di certo non aiuta. Nessuno può più riuscire a sopportare una simile situazione per un solo ulteriore giorno".