“Flumini di Quartu .. una discarica a cielo aperto .. zona via hibiscus … amianto in piena vista e nn muove il c….nessuno”, l’amaro commento della nostra lettrice Antonella Zonca sulla situazione di grane degrado provocato dall’ennesima discarica abusiva a Flumini. Un litorale dove spesso si sfugge alle regole del decoro e della civiltà, in attesa degli interventi dell’amministrazione comunale quartese. Flumini, una discarica piena di rifiuti e amianto: la bomba ecologica denunciata dai nostri lettori.

