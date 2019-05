Rientro in aeroporto subito dopo il decollo, alle ore 07:00 circa, per un aereo della Helvetic Airways in codeshare con Swiss. L’avaria si è verificata sabato mattina sul volo LX2020 con destinazione Madrid nello spazio aereo della Francia. Dopo essersi alzati in volo, dopo circa un’ora, i piloti hanno notato una spia d’allarme nel computer di bordo che ha segnalato un errore di sistema ad un motore. Hanno dunque deciso di invertire la rotta atterrando dopo circa due ore, ma sempre nello stesso punto a Zurigo. Il comandante ha subito informato i 98 passeggeri che comunque non c’ era alcun pericolo per la loro incolumità, assistiti comunque dai mezzi di soccorso sulla pista di atterraggio dell’aeroporto. L’ inconveniente tecnico, è rimasto in ogni momento sotto controllo, precisano dalla Helvetic Airways, tanto è vero che la casa costruttrice dell’aereo, un E190, prevede addirittura che il volo possa proseguire, ma il comandante ha ritenuto, per una precauzione maggiore, di far rientro in aeroporto e sul fatto che è più facile ed economicamente ragionevole analizzare le cause esatte e portare avanti una possibile azione di manutenzione a Zurigo anziché a Madrid. I passeggeri sono partiti questa mattina a mezzogiorno con un altro volo di nuovo a Madrid con un aereo più grande tipo A321. E’ evidente, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ci sono troppi incidenti sfiorati.

L'articolo Avaria in volo, aereo torna indietro all’aeroporto di Zurigo. A bordo c’erano 98 passeggeri proviene da Casteddu On line.