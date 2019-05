La sindaca di Assemini: “Sradicate le magnolie, delinquenti: ne renderete conto”

Lo sfogo della sindaca di Assemini Sabrina Licheri su Fb contro gli incivili e delinquenti che si diverto no a deturpare il paese: “Assemini, parcheggio Sa Costera: sradicate tre giovani magnolie.

È veramente faticoso comprendere la soddisfazione che si prova nel compiere questi gesti e il sorriso sulla bocca che qualcuno degli autori ha nel leggere queste righe. Imbarazzante.

Stiamo portando avanti un progetto che vuole rinnovare e implementare il patrimonio verde della nostra cittadina e il contributo che riceviamo da alcuni delinquenti è questo. Perché ??

Le denunce sono state fatte. Arriverà il momento in cui ne renderete conto. A chi capisce quello che provo chiedo scusa per i toni”.

