Is fotografias de Valentina Senis in mustra in Aristanis

Is retratos de sa fotògrafa Valentina Senis in mustra in Aristanis cun “Interferèntzias”, s’ùrtimu traballu suo in s’Oriente Mesanu.

Custu merie, a is 18, in sa sea de s’assòtziu de fotografia Dyaphrama, in bia de sa Contziliatzione n. 58, in Aristanis, sa fotògrafa de orìgines aristanesas, ma chi bivet in Tzina dae agiomai bìndighi annos, at a faeddare de s’arte sua e de is ùrtimos progetos fotogràficos suos.

S’addòbiu est abertu a totus.

