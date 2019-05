In Sèneghe is premiatziones de su “Prèmiu Montiferru” intra de seminàrios e tastaduras

Oe in Sèneghe s’ant a fàghere is premiatziones de sa de XXVI editziones de su “Prèmiu Montiferru”, cuncursu internatzionale pro s’ògiu de olia. S’apuntamentu est a is 16.00, in sa Domo aragonesa.

S’addòbiu previdet un’aprofundimentu iscientìficu in contu de su ligàmene intra de is mudaduras de su clima e s’olivicultura, contivigiadu dae prof. Maurizio Mulas de su Dipartimentu de Agrària de s’Universidade de is Istùdios de Tàtari.

In fatu, s’ant a pòdere tastare is prodùsidos enogastronòmicos de su territòriu.

Sàbadu, su 25 de maju de su 2019

