Il Museo Pinacoteca Eliseo passerà al Comune di Terralba

Verrà donato dal suo fondatore don Eliseo Lilliu

Il Museo Pinacoteca Eliseo di Terralba diventerà un museo pubblico, grazie alla donazione del suo fondatore. La volontà di Don Eliseo Lilliu è quello di cederlo, dopo la sua morte, al Comune di Terralba in modo che possa essere aperto continuativamente.

La scorsa settimana, in consiglio comunale, è stato il via libera alla donazione.

“Non potevamo che accogliere con grande gioia”, commenta il sindaco Sandro Pili, “la volontà di Don Eliseo di cedere il Museo al Comune. Stipuleremo l’atto entro l’anno, per far sì che il Museo Pinacoteca in futuro possa essere visitabile da tutti”.