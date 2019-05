E-distribuzione, formazione a studenti

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ha promosso un seminario formativo a favore di una trentina di studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Othoca di Oristano.

I ragazzi della quarta C e della quarta D della scuola Oristanese, guidati dai docenti Carlo Carta, Mariano Pisanu e Carlo Solinas, sono stati introdotti al mondo della distribuzione dell'energia elettrica tramite docenza interna di personale esperto di E-Distribuzione che ha fatto conoscere le principali caratteristiche del sistema elettrico nazionale, le modalità operative della Società del Gruppo Enel, le caratteristiche degli impianti e le tecniche per operare in totale sicurezza prevenendo il rischio elettrico. I ragazzi inoltre hanno apprezzato le prove simulate di intervento sugli impianti tramite la Realtà Virtuale. Il seminario formativo, che si è svolto nell'innovativo Centro di Addestramento Operativo (CAO) di Cagliari di E-Distribuzione, in località Pill'e Matta a Quartucciu, si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore del territorio, con lo scopo di coinvolgere in iniziative di formazione, informazione ed addestramento partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché tutti gli enti che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici o altre casistiche come Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

"Siamo un'azienda che si mette a servizio delle comunità in cui opera in un'ottica di sostenibilità ed attenzione verso il territorio con uno sguardo al futuro dei nostri giovani - dice Enrico Bottone, responsabile Area Nord- Ovest di E-Distribuzione - Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi seminari".