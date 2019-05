Bando di gara del servizio verde pubblico a Quartu, Terzana: “Mercoledì l’apertura delle buste”

Sul caos verde pubblico a Quartu, l’assessora all’ambiente Terrana fa chiarezza con una nota fa sapere il quadro della situazione. “Stiamo procedendo come previsto sulla gara da 18 mesi, che permetterà una gestione ottimale del Verde Pubblico per il 2019 e anche per tutto il 2020. “Mercoledì 29 maggio è prevista l’apertura delle buste economiche, con conseguente aggiudicazione provvisoria – prosegue l’esponente della Giunta Delunas -. Seguirà la fase dei controlli, per arrivare così all’aggiudicazione definitiva nel giro

di qualche settimana”.

“Avere dei parchi puliti e curati non è solo auspicabile, ma è un’esigenza che l’Amministrazione condivide con la cittadinanza. Tale esigenza, dopo questo breve periodo in cui comunque la fruizione delle aree verdi è stata garantita con l’apertura e la chiusura da parte del personale comunale, sarà quindi a breve di nuovo realtà grazie anche al contributo dei lavoratori che da anni se ne occupano e che avranno così continuità di servizio” conclude l’Assessore

