A Oristano la cultura appartiene anche ai giovani

Per quanto ne si dica Oristano non è un paese per vecchi e i giovani provano ancora a cambiare le cose. Nata da appena quattro mesi, l’associazione culturale “Il tempo delle assenze” è costituita da tre giovani oristanesi, che insieme formano la band musicale I fiori di Mandy.

L’associazione, ideata da Luigi Frau, Edoardo Mantega e Raffaele Mura, è nata per creare eventi culturali a Oristano, cercando di creare un dialogo tra le arti.

“Abbiamo voluto creare questa associazione”, racconta Edoardo Mantega, uno dei tre fondatori, “per portare nella nostra città, ma non solo, eventi culturali non canonici. Abbiamo deciso di mettere insieme le forze per cercare di creare qualcosa di bello, per colmare delle assenze appunto.”

Poche settimane fa l’associazione, ha fatto il proprio debutto a Librid con una serata. L’ospite, Pier Paolo Capovilla, ha letto alcune poesie di Pasolini.