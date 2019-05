Fondi insufficienti della Regione per i malati con gravi patologie

Interpellanza del Movimento 5 Stelle. La capogruppo Manca chiama in causa presidente e assessore

“Le risorse regionali per il supporto delle famiglie con persone affette da patologie gravi o da disturbi psichiatrici non sono sufficienti”. Lo sostiene con una interpellanza il capogruppo in Consiglio regionale del M5S, Desirè Manca.

“Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza, destinate fra le altre cose proprio agli interventi in favore dei soggetti sopra citati, sono previste da diverse leggi di settore – afferma l’esponente politica -. L’articolo 4 della legge numero 8 del 1999 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti concessione ed erogazione provvidenze. Nel 2018 poi, una nuova legge regionale, la 11, ha dettato nuove norme a riguardo fra cui la necessità di rimborsare le spese sostenute in fase di lotta alla patologia prioritariamente”.