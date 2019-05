Cagliari, non rallenta prima delle strisce e sbatte contro un’auto: centauro 31enne di Selargius all’ospedale

Incidente stradale a Cagliari tra un’auto ed una moto. Un 53enne alla guida di una Volkswagen Golf, arrivato all’altezza del distributore di benzina di via Cao di San Marco, si è fermato per far attraversare un pedone ed è stato colpito da un 31enne di Selargius alla guida di uno scooter Honda. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di legge.

