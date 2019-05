Illuminazione ko a Quartu, in via Leonardo da Vinci buio pesto da 4 mesi: “Nemmeno nel terzo mondo è così”

Illuminazione ko in via Leonardo da Vinci, I residenti della zona del lungomare di Quartu lanciano l’allarme: “Questa è la situazione attuale, sono oltre quattro mesi che attendiamo un intervento di ripristino”, spiega uno dei residenti, Raffaele Todde. È lui ad aver scattato le foto e ad averle inviate alla nostra redazione. E, oltre al “danno” dei buio pesto, c’è spazio anche per la beffa: “Come mai, invece, le luci del mercatino rionale, mai aperto, funzionano alla perfezione?”, domanda Todde. L’appello è stato lanciato, adesso gli abitanti della zona attendono – e sperano – che il Comune faccia finalmente qualcosa.

