Ecco cosa prevede il nuovo regolamento della Sartiglia

Presentato a Oristano dalla Fondazione

Istituisce l’albo dei cavalieri il nuovo regolamento della Sartiglia, la tradizionale giostra equestre del Carnevale di Oristano, al centro di un braccio di ferro fra la Fondazione Sa Sartiglia e la neo costituita associazione di cavalieri. L’albo è suddiviso in due elenchi: uno per cavalieri anziani che abbiano corso almeno 6 edizioni annuali della Sartiglia o che abbiano ricoperto il ruolo di Su Componidori (capocorsa) e uno per i cavalieri giovani che non hanno ancora partecipato ad almeno 6 edizioni annuali della giostra. Possono iscriversi i cavalieri residenti a Oristano da almeno 5 anni, tra i 18 e i 65 anni. I cavalieri che abbiano rivestito il ruolo di Componidori o maturato l’anzianità necessaria sono iscritti di diritto. Quelli nella sezione Cavalieri Anziani potranno continuare a partecipare alla Sartiglia anche se non residenti a Oristano.

Chi non ha mai partecipato alla Sartiglia, chi non ha maturato l’anzianità o non ha rivestito il ruolo di Componidori alla data di istituzione dell’albo, dovrà presentare richiesta di iscrizione. La richiesta dovrà essere sottoscritta da due cavalieri anziani.

La Fondazione organizzerà ogni anno una giornata di formazione e aggiornamento sulle norme di sicurezza e benessere animale, sulla storia e la cultura della giostra. La partecipazione è obbligatoria per i cavalieri giovani. Il modulo sulla normativa in materia di sicurezza e benessere animale è obbligatorio per tutti i cavalieri partecipanti alla Sartiglia.

Le pariglie intenzionate a partecipare dovranno iscriversi alla fase di selezione coi moduli e nei tempi stabiliti dalla Fondazione. Per iscriversi è necessario che almeno due componenti della pariglia abbiano un’anzianità di 6 anni. Dovrà essere dimostrata l’idoneità psico-fisica con certificazione medico sportiva, con analisi che evidenzi l’eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti.

Si confermano le selezioni le cui procedure, stabilite dal Comitato Tecnico della Fondazione, attribuiranno un punteggio che determinerà la graduatoria da cui attingere le pariglie partecipanti alla Sartiglia. Il punteggio terrà conto dell’anzianità e dell’esperienza maturata dai singoli cavalieri negli anni di partecipazione alla Sartiglia e delle prove di selezione delle pariglie. I criteri di selezione dovranno prevedere un punteggio minimo per accedere alla graduatoria.

Venerdì, 24 maggio 2019

