Ode all’Ogliastra: il paradiso del gusto con uno sfondo di un mare da favola

Metti uno sfondo con il mare più azzurro, che più azzurro non si può. In primo piano il paradiso del gusto: coccoi o anguli de cibudda, culurgionis e coccoi prenas. Sono bontà made in Ogliastra ovviamente diffuse in tutta l’Isola, nelle rispettive varianti. Pietanze povere della della cultura agropastorale, ma che di povero non hanno nulla, sono infatti gustosissime.

Lo scatto di Federica Buccoli è un’ode all’Ogliastra, è stato condiviso dalla nota pagina Laura Laccabadora, che ovviamente ha fatto il giro del web. E non poteva essere altrimenti.