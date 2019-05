Lo spettacolo dei delfini che giocano nelle acque del porto di Cagliari – VIDEO

Sembra quasi che vogliano giocare con “gli umani”, e forse è proprio così. Si sa i delfini sono dei mammiferi molto intelligenti, amano la compagnia, e sono affettuosi. In questo spettacolare video di Tony 72, pubblicato sulla pagina facebook Il fascino della Sardegna, girato nei giorni scorsi al porto di Cagliari si mostrano in tutta la loro bellezza e simpatia. Ovviamente ha fatto il pieno di like diventando virale.

