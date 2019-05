Quartu, da lunedì riapre il lungosaline di viale Colombo: ecco chi potrà passare

Il lungosaline di viale Colombo riapre lunedì mattina. Ma solo ad ambulanze e mezzi di polizia. L’annuncio del sindaco Stefano Delunas su facebook. “Nella riunione nella sede della Prefettura della scorsa settimana, avevo espresso l’esigenza, condivisa dal Prefetto, che si procedesse alla riapertura del lungosaline viale Colombo al transito veicolare dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e della Protezione Civile”, scrive il sindaco, “perché ciò potesse tramutarsi in realtà era necessario avviare un servizio di monitoraggio del ponte sul canale Perdalonga che desse adeguate garanzie. Tale servizio è ora pronto a partire. Il dirigente ha infatti provveduto con determinazione ad affidare il lavoro.

La conseguenza è che oggi ho firmato l’ordinanza che sblocca il traffico veicolare, dal momento in cui il monitoraggio sarà attivo, ai mezzi di polizia, antincendio, protezione civile ed autoambulanze impegnati in servizi urgenti d’istituto, con massa a pieno carico sino a 35 quintali. In corrispondenza del ponte dovranno transitare solo nella parte centrale della carreggiata, a passo d’uomo e a senso unico alternato. Salvo imprevisti, i mezzi su menzionati potranno passare sul lungosaline già da lunedì mattina”.

