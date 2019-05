Denuncia dei commercialisti: troppa burocrazia nel sistema fiscale

Nuovo atto d’accusa dei commercialisti oristanesi contro la burocrazia che crea non pochi problemi ai professionisti e alle imprese da loro assistite. Nel corso dell’ultima assemblea dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Oristano, convocata per la prima volta nella nuova sede di Oristano, in Via Conciliazione n. 58, il presidente dell’Ordine, Giorgio Ibba, ha evidenziato i notevoli e pesanti adempimenti burocratici e fiscali a carico dei commercialisti e degli esperti contabili delegati dall’amministrazione finanziaria. Ibba ha fatto riferimento a leggi che non tengono conto delle varie scadenze fiscali esistenti creandone nuove e che, in taluni casi sovrapponendosi, creano ingorghi, costringendo a corse contro il tempo gli studi dei commercialisti e obbligando, professionisti e imprese, a fornire all’amministrazione finanziaria dati già in suo possesso, quali l’indicazione nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali delle erogazioni pubbliche ricevute.

In presidente Ibba ha informato gli iscritti (all’Albo di Oristano sono 115) di quanto discusso negli stati generali della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella riunione svoltasi a Roma e alla quale erano invitati tutti i presidenti e consiglieri degli Ordini d’Italia.

All’assemblea ha partecipato ed è intervenuto anche il consigliere nazionale Remigio Sequi, con delega alla Commissione nazionale economia enti locali, che ha anticipato i contenuti della campagna di comunicazione voluta dal consiglio nazionale per evidenziare l’importanza e l’utilità dell’operato dei circa 120.000 commercialisti italiani per le imprese, per i cittadini e per le istituzioni.

In particolare è stata rimarcata la necessità di far risaltare che il termine “commercialista” spetta solo agli iscritti all’Ordine, che hanno seguito un percorso di studi specialistico, svolto un tirocinio e superato un esame di stato, e che questo può essere facilmente verificato cliccando sul link https://ricerca.commercialisti.it/RicercaIscritti. La qualifica, invece, è stato detto, troppo spesso viene utilizzata nell’uso comune, anche dai mass-media, per definire altre figure professionali che si occupano di materie fiscali, nate sulla base di una legislazione compiacente.

Da aggiungere, infine, che l’assemblea dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Oristano ha approvato il consuntivo dell’esercizio 2018, predisposti dal tesoriere Cecilia Serra, con un avanzo di amministrazione della gestione 2018 di 20.600,88 euro e un avanzo di cassa 2018 di 5.635,67 euro.

