Comente si biviat in su tempus de su Giuigadu de Arbaree? Nde at a faeddare Duilio Caocci, de s’Universidade de Casteddu, in una cunferèntzia in programma custu merie, a is 18.00, me in s’Auditorium de s’Hospitalis Sancti Antoni de Aristanis.

S’apuntamentu ddu cuncordat s’ISTAR de Aristanis.

Chenàbura, su 24 de maju de su 2019

