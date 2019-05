Gesuino Némus in Aristanis pro presentare su libru suo nou

Sighint is anteprimas de Licanias, su fèstival de Neoneli, cun Gesuino Némus, intra de is protagonistas de su fèstival de su 2016.

S’iscritore at a èssere in Aristanis custu merie, a is 19.00, pro presentare su libru suo nou in su Tzentru pro is servìtzios culturales, in bia de Carpaccio n. 9.

Chenàbura, su 24 de maju de su 2019

