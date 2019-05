Gramsci e Alice nel paese delle meraviglie: ite tenent a cumone?

S’at a presentare oe in Abas su progetu intituladu “Dae Gramsci a Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland”, cuncordadu dae s’Amministratzione comunale, a manos de pare cun Cultour Sotziedade Cooperativa Sotziale ONLUS e agiudadu dae sa Fundatzione Bancu de Sardigna pro is artes, fainas e benes culturales.

In programma, a is 18.00, in sa domo in ue est nàschidu Antoni Gramsci, in cursu de sa Sea, sa presentada de s’òpera fata dae su pintore Tonino Mattu, sa visione de unu curtzumetràgiu e de unu reportage fotogràficu a incuru de Amerigo P. Neri.

Chenàbura, su 24 de maju de su 2019

