Voliere illuminate in centro ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 24 MAG - Il centro storico di Alghero si illumina con "Paesaggi di luce", un'installazione urbana studiata per valorizzare le stradine della città catalana e per celebrare i 20 anni dalla nascita del Parco naturale di Porto Conte. Le luci si accenderanno sabato 25 maggio alle 20.30 in piazza Porta Terra, dove svetterà un totem descrittivo del progetto nato dall'idea di Tonino Serra e realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Alghero, con la progettualità e comunicazione visiva di Giorgio Donini.

Le installazioni luminose richiamano alla primavera e alla natura del Parco, con 400 gabbie volutamente tutte aperte e con gli uccellini che volano fuori intorno a queste, tutte addobbate con ortensie rosa. Fondamentale nella realizzazione del progetto, è stata la collaborazione degli studenti del Liceo Artistico Costantino di Alghero e della Nobento.