IGLESIAS, Entra in casa dal balcone ed aggredisce ex fidanzata: arrestato 24enne nigeriano

Mercoledì pomeriggio, in via Giordano ad Iglesias, un extracomunitario veniva notato mentre si arrampicava sui balconi di un palazzo e tentava di accedere all’interno di un appartamento del secondo piano.

I poliziotti, allertati da una chiamata al 113, notavano l’uomo affacciato al balcone, mentre in strada una donna nigeriana, con un’evidente abrasione all’arcata sopraccigliare sinistra, chiedeva aiuto, riferendo di essere stata aggredita da un suo connazionale che si era introdotto all’interno dell’appartamento passando dal balcone. Entrati nell’appartamento, gli agenti trovavano l’aggressore seduto comodamente su un letto. La donna, 22enne ex fidanzata dell’uomo, e la padrona di casa, sua connazionale, raccontavano che il nigeriano di 24 anni, dopo un fallito tentativo di entrare in casa sfondando la porta, si era arrampicato dal balcone, per poi sfondare la porta della camera da letto ed appropriarsi di una banconota da 50 euro e di un cellulare che si trovavano all’interno di un cassetto.

Le due donne sono state affidate alle cure mediche prestate del personale del 118, mentre il 24enne è stato arrestato per rapina, violazione di domicilio e lesioni personali e trasferito nel carcere di Uta. (red)

(sardegna.admaioramedia.it)