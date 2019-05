Gianni Morandi superstar a Cagliari: “Il sorriso dei sardi mi trasmette emozioni”

“Il sorriso che vedo nelle facce dei sardi è sempre emozionate, sono un popolo con un grande cuore”. Gianni Morandi superstar a Cagliari, durante la presentazione a Villa Devoto – insieme al presidente regionale Christian Solinas e all’assessore del Turismo Gianni Chessa – delle novità legate alla terza serie della fiction televisiva “L’Isola di Pietro”, in onda su Canale 5. Il cantante-attore, dopo le riprese svolte a Carloforte, ha raccontato alla stampa qualche anticipazione delle avventure che lo attendono nel ruolo di medico pediatra. E l’amore che nutre per i sardi è pienamente confermato: “Da Porto Cervo a Stintino, sino al Sulcis, quest’ultimo territorio ha rappresentato per me una bellissima scoperta. Sapere che puoi contare sempre sul sorriso dei sardi è una cosa importante, per chi fa un lavoro come il mio, poi… Ma comunque questa è un’Isola ricca di bellezze in ogni angolo”, così Morandi, con affianco gli altri componenti del cast di una fiction che, nelle prime due stagioni, ha realizzato buoni risultati d’ascolto.

