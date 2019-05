Aumenta gap Sardegna-aree dinamiche Ue

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Aumenta la distanza tra la Sardegna e le aree europee più dinamiche e leader dal punto vista economico: l'isola è 214/a nella classifica delle regioni e nell'ultimo quinquennio perde quattro punti percentuali di Pil.

Segnali incoraggianti, però, dal mondo del lavoro: nel 2018 aumenta di 20mila unità il numero degli occupati (a trainare sono soprattutto alberghi e commercio) e il tasso di occupazione arriva al 40,1%. E si tratta di un dato che colloca la Sardegna tra le regioni con l'aumento più forte (3,8% contro il +1,1% del Mezzogiorno). Tre quarti dei nuovi lavoratori sono donne. C'è anche qualche ombra: l'84% dei nuovi occupati ha contratti a tempo determinato mentre sono ferme le assunzioni a tempo indeterminato. La disoccupazione è in calo per il quarto anno consecutivo: nel 2018 è al 15,4%, l'anno precedente era al 17%.

Sono i principali dati del 26/o rapporto del Crenos sull'economia della Sardegna, presentato nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche di Cagliari.

Il report conferma l'aumento dei consumi delle famiglie iniziato nel 2015: la spesa per abitante nel 2017 è pari a 13.407 euro, in crescita dell'1,2%. Ancora in fase di crisi e difficoltà il dato sugli investimenti. Le imprese attive in Sardegna sono in aumento di 348 unità e nel 2018 sono diventate 143.299. Bene l'agricoltura, mente l'industria rimane ancora sottodimensionata. In crescita però l'export con un valore di 5,74 miliardi con un buon 7% in più rispetto al 2017. Numeri che, però, devono considerare anche l'aumento del petrolio. In calo, invece, l'export lattiero caseario (-23%). Mente aumenta del 23% l'esportazione di armi e munizioni. Per la prima volta dal 2013 si registra una lieve riduzione della spesa sanitaria grazie soprattutto al settore farmaci e alla spesa per prestazioni da privato. Bene la raccolta dei rifiuti, luci e ombre sui trasporti con livelli di soddisfazione sull'extraurbano inferiori a quelli delle altre regioni.

Crescono i laureati, ma preoccupa ancora l'abbandono scolastico.

Bene il turismo, soprattutto con gli stranieri. L'82% dei turisti sceglie la Sardegna tra giugno e settembre.(ANSA).